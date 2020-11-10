Жена Бэкхема подняла его на смех после фото в странных сапогах

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга британского футболиста Дэвида Бэкхема Виктория опубликовала в Instagram новый пост, который повеселили юзеров сети.

Жена спортсмена разместила в соцсетях совместный снимок. На нем Бэкхем предстал перед камерой в элегантном костюме и очень несуразных сапогах. В подписи к посту супруга посмеялась над мужем, написав, что "с гордостью носит наряд". Позже девушка добавила фото в сторис, где попросила футболиста вернуть сапоги злодею Гастону из мультфильма "Красавица и чудовище".

Пользователи, в свою очередь, тоже не удержались от шуток и оставили под записью массу забавных комментариев, а также множество лайков. -0-