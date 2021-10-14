Жена Джейсона Стэтхэма показалась перед камерой в самых пикантных образах - cмотреть с осторожностью!

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса и супруга звезды боевиков Джейсона Стэтхэма супермодель Рози Хантингтон-Уайтли представила в Instagram новый пост и приковала все внимание юзеров к себе.

Девушка приняла участие в фотосессии для бренда белья, где примерила на себя сразу несколько комплектов. Разнообразные фото супермодели Рози Хантингтон-Уайтли очаровали сеть, ведь наряды только подчеркнули красоту звезды. На одном фото жена Джейсона Стэтхэма примерила раздельный комплект белья, а на другом снимке предпочла показаться в пикантной пижаме.

Фотографии Рози Хантингтон-Уайтли восхитили сеть своей красотой и соблазнительным видом, однако всем пришлось смотреть с осторожностью на снимки, ведь супруг девушки - Джейсон Стэтхэм. Впрочем, это не помешало посту быстро собрать сотни тысяч лайков. -0-