Жена Джигана похвасталась плоским животом после родов и дала женщинам дельный совет

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена певца Джигана недавно родила четверого ребенка - она подарила супругу долгожданного мальчика, которого назвали Давид. Радостным событием она поделилась с поклонниками в Instgaram.

Спустя две с лишним недели она выставила свежую фотографию с пляжа. Девушка показала свою фигуру и сопроводила снимок словами о том, что в этот раз она достаточно быстро восстановилась. Она посоветовала женщинам не переживать, если их фигура после первых родов так быстро не восстановится. Оксана подчеркнула, что у всех женщин разные организмы и, соотвественно, не стоит ориентироваться в этом вопросе на кого-то.

Вместе с женой изменился и муж. Музыкант Джиган у себя в Instagram показал кардинальные перемены во внешнем виде.

Артист сбрил бороду и брови, что удивило поклонников. Результатом преображения репер поделился в сториз у себя на странице. Помимо всего прочего, по слухам, Джиган оказался в больнице из-за разлада в семье, однако эту информацию пока знаменитость не подтвердила. -0-

Джиган. Фото из Instagram