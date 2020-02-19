Жена Джигана родила артисту наследника

Оксана Самойлова и Джиган. Фото из Instagram

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Супруга репера Джигана Оксана Самойлова 18 февраля поделилась в Instagram радостной новостью.

Российская модель сообщила своей огромной армии поклонников, что стала мамой в четвертый раз. После трех дочек в семья Джигана пополнилась долгожданным наследником, которого назвали Давид.

"Я всё)родила Нашего такого долгожданного сына)))Давид)))", - написала Оксана Самойлова в социальной сети. Фолловеры модели и поклонники Джигана принялись тут же поздравлять звездную пару с долгожданным пополнением.

За несколько часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков и свыше 55 тысяч комментариев с самыми добрыми пожеланиями. -0-