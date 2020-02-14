Жена Энрике Иглесиаса показала своего новорожденного ребенка и счастливого папу

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Энрике Иглесиас и его супруга Анна Курникова стали родителями. Новые снимки с ребенком мама опубликовали в Instagram.

Вечером 13 февраля подтвердилась информация, которую ранее озвучил в эфире радио брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший. Пол ребенка и имя пока не называется.

Счастливая мама разместила фото в социальной сети коротко подписала его: "01.30.2020". На снимке можно заметить счастливого отца, новорожденного ребенка и улыбающуюся маму.

Всего за несколько часов фотография набрала более 7 тысяч комментариев. Подписчики Анны Курниковой поздравили семью и оставили огромное количество пожеланий для ребенка. К слову, у пару уже есть двое детей. -0-