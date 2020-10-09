Жена Игоря Николаева заинтриговала фанатов беременным фото

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в Instagram фото, которое удивило фанатов.

На снимке она стоит в ярко-розовом платье и держит руку на животе. Фанаты удивились: они решили, что звездную семью ждет радостное событие. Однако, прочитав подпись к посту, все стало понятно: таким образом она поздравила дочку с днем рождения. Фанаты присоединились к поздравлениям. Они пожелали и девочке, и ее родителям крепкого здоровья.-0-