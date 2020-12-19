Жена Игоря Николаева заметно похудела - теперь принимает комплименты от фанатов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева, показала фолловерам в Instagram снимок, который свел с ума мужскую половину человечества, а женская порадовалась за Юлию.

Дело в том, что звезда заметно похудела - выглядит потрясающе!

На снимке она хвастается стройными ногами в коротком изумрудном платье. Фанаты отметили, что сейчас фигура Юлии просто топ. Они осыпали девушку комплиментами с ног до головы. Она этого достойна!-0-