Жена явно недовольна мужем-приколистом, а вот YouTube посмеялся до слез (Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США стала жертвой розыгрыша со стороны своего мужа, который от души повеселил юзеров соцсетей.

Женщина пошла в ванную комнату, где помыла голову и начала чистить зубы. В этот момент муж решил ее разыграть и отправился за ней, прихватив с собой садовый пылесос. Должно быть, таким способом американец намеревался помочь супруге с сушкой волос.

Мужчина зашел в ванную, позвал супругу, а затем включил устройство. Этого женщина никак не ожидала. На кадрах видно, как ее волосы начинают развеваться, а изо рта вылетает паста. Жена явно была недовольна мужем-приколистом, однако YouTube посмеялся до слез, а ролик с розыгрышем быстро собрал огромное число просмотров.-0-

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