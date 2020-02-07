Жена Константина Эрнста скромно поздравила мужа с днем рождения

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара Софьи и Константина Эрнст не любители афишировать свою личную жизнь.

Генеральный директор Первого канала не сидит в соцсетях, а его жена использует Instagram, чтобы анонсировать свои проекты. Впрочем, в честь дня рождения Софья Эрнст решила отойти от правил.

Она опубликовала в социальной сети совместный снимок с мужем и поздравила его в стили минимал. Актриса разместила в Instagram пост и скромно подписала его: #1. Следом за цифрой три сердечка.

Снимок был сделан на одном из светских мероприятий. Поклонники актрисы принялись писать свои поздравления в комментариях к посту. -0-