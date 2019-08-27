Жена Меладзе рассекретила свою диету

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева вернулась из отпуска и обнаружила, что поправилась. Она твердо решила сбросить вес и похудела за неделю на три килограмма. Своим секретом и результатом звезда поделилась в Instagram.

По словам певицы, она сосредоточилась на правильном питании и спорте. Кроме этого, в подписи к фотографии в Instagram знаменитость оставила секрет такого невероятного похудения: "Отказалась от хлеба, соли, сахара и даже от сырых овощей, которые я очень люблю. Перешла на белковую пищу с термически обработанными овощами, зеленью, водой, травяными чаями".

К слову, ранее Альбина Джанабаева фотографией в купальнике и парео украсила обложку одного из российских журналов. -0-