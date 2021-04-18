Жена, обожающая онлайн-шоппинг, оригинально разыграла мужа (Видео)

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась в TikTok забавным роликом, который повеселил огромное число людей.

Женщина пояснила в видео, что обожает онлайн-шоппнг. Ее супруг множество раз говорил прекратить неразумные траты, однако уговоры никак не помогали. Жена продолжала заказывать различные вещи из сети. Бедный мужчина не знал что делать, однако позже еще и стал героем розыгрыша.

Жена долгое время шоппилась в сети, а коробки от товаров прятала в укромное место. Одним вечером девушка оригинально разыграла мужа. Она выставила пустые упаковки от покупок перед домом и попросила курьера, который доставил очередной товар, демонстративно положить их перед домом, будто он только что их доставил. В самый разгар розыгрыша к жилищу подъехал муж, который, мягко говоря, был ошарашен таким видом.

Неизвестно, чего жена добивалась, ведь это может стать поводом для серьезного разговора с супругом, однако кадры пришлись по вкусу пользователям, которые посмотрели их почти 18 миллионов раз. -0-