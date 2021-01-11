Жена Петросяна начала 2021 год с изменений во внешности

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова начала новый год со смены имиджа, а результатом поделилась на странице в Instagram.

На нескольких кадрах фотограф запечатлел обновленный имидж избранницы юмориста. Для своего преображения девушка решила избавиться от очков, а также значительно улучшить прическу. Подкрепила Татьяна Брухунова общий эффект от снимка впечатляющим макияжем и не менее восхитительным платьем.

Разумеется, фолловеры жены Петросяна не прошли мимо новых кадров и положительно отметили преображение женщины. В комментариях люди оставили множество хвалебных комментариев. -0-