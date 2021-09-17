Жена Петросяна поделилась милым совместным фото с юмористом

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Девушка разместила в соцсети совместный кадр с юмористом, который отметили фолловеры. Знаменитый юморист сидит в кресле, пока его нежно обнимает супруга Татьяна Брухунова. Снимок получился атмосферным, а широкая улыбка жены Петросяна порадовала поклонников.

Таким способом девушка решила поздравить звездного мужа с днем рождения. К поздравлениям присоединись и пользователи, которые за короткий срок оставили под записью в Instagram огромное число лайков. -0-