Жена попросила спрятать посылку, но курьер очень креативно подошел к выполнению

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка Аексис, проживающая в Токио, любит совершать покупки в сети, и когда она с мужем приехала в США, то не смогла устоять. На историю внимание обратило издание The Sun.

Мама четырех детей заказала мини-холодильник. Муж женщины уже много раз говорил ей о том, что ее увлеченность шоппингом в сети "выходит из-под контроля". Разумеется, мужчина бы не обрадовался новой покупке жены.

Девушка решила пойти на хитрость и попросила курьера доставить заказ незаметно и спрятать его. Работник службы доставки креативно подошел к выполнению задачки и спрятал мини-холодильник неподалеку от дома.

После этого девушке пришло сообщение: "Мы спрятали вашу посылку от мужа. Она под ковриком".

Конечно, мужчина заметил "подвох", однако девушка успела сфотографировать свой заказ и поделиться фото в Facebook. Креативная задумка курьера быстро стала вирусной и постом со снимком поделились больше 50 тыс. раз, а в комментариях похвалили остроумного курьера. -0-