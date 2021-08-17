Жена потренировалась на ногтях мужа в маникюре и прославилась в сети (Фото)

Фото Twitter
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter девушка из США показала несколько любопытных кадров, а также рассказала интересную историю, которая впечатлила пользователей.
Девушка приложила максимум усилий и потренировалась на ногтях мужа в маникюре, сделав потрясающую работу. Удивительно, но мужчина и история прославили девушку в сети. Юзеры поддержали терпение и желание молодого человека помочь девушке, а фото с мужским маникюром быстро набрали популярность в соцсетях. -0-
Американка по имени Наоми Мари несколько месяцев занимается маникюром. Из-за пандемии клиентов стало меньше, а вот навык нужно поднимать. Тогда женщина придумала интересный план и стала тренироваться на руках своего мужа. Причем, мужчина сам согласился на это, ведь понимает, что его любимой нужна практика.
everytime i
practice i get so much better ???? I love how this came out ???? pic.twitter.com/VEEP00Nnek—
naomi marie ???? (@itsnaomimarie) August
5, 2021
Девушка приложила максимум усилий и потренировалась на ногтях мужа в маникюре, сделав потрясающую работу. Удивительно, но мужчина и история прославили девушку в сети. Юзеры поддержали терпение и желание молодого человека помочь девушке, а фото с мужским маникюром быстро набрали популярность в соцсетях. -0-