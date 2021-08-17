Жена потренировалась на ногтях мужа в маникюре и прославилась в сети (Фото)

Американка по имени Наоми Мари несколько месяцев занимается маникюром. Из-за пандемии клиентов стало меньше, а вот навык нужно поднимать. Тогда женщина придумала интересный план и стала тренироваться на руках своего мужа. Причем, мужчина сам согласился на это, ведь понимает, что его любимой нужна практика.







everytime i practice i get so much better ???? I love how this came out ???? pic.twitter.com/VEEP00Nnek — naomi marie ???? (@itsnaomimarie) August 5, 2021



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