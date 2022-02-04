Жена разместила объявление о продаже мужа аукционе: он уехал на рыбалку в разгар школьных каникул детей

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавная история случилась с супружеской парой из Новой Зеландии. Об этом сообщает Independent.

Девушка по имени Линда МакАлистер решила отомстить мужу, который поступил очень неоднозначно. Супруга отметила, что их двое детей в возрасте четырех и шести лет ушли на школьные каникулы, из-за чего их режим дня изменился и они стали ложиться позже. Разумеется, такие перемены стали выматывать маму. "Добил" женщину поступок ее мужа, который в разгар школьных каникул собрал вещи и отправился на рыбалку.

Тогда женщина придумала хитроумную месть, которая прославила ее на просторах соцсетей. Линда решила разместить объявление о продаже мужа на онлайн-аукционе, прикрепив соответствующее сообщение. "Продается муж. Рост - 184 сантиметра, возраст - 37 лет. Любит охоту и рыбалку, увлекается фермерством. Может быть тревожным в новой обстановке, но умеет успокаиваться самостоятельно. Легок в управлении. Имел нескольких владельцев. Обмену и возврату не подлежит", - написала МакАлистер в описании к объявлению.

Мужчина принялся с интересом наблюдать за ходом торгов, однако за любителя рыбалки предложили только 100 новозеландских долларов ($66). После сайт удалил объявление, однако за это время необычная месть девушки успела привлечь внимание соцсетей и СМИ.-0-

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