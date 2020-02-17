Жена Робби Уильямса рассказала о пополнении в семье

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 46-летний певец Робби Уильямс и его супруга Айда поделились в Instagram радостной новостью.

Они признались многомиллионной аудитории поклонников, что стали родителями в четвертый раз. Пара очень хотела большую семью, однако с зачатием возникали проблемы, поэтому звездная пара прибегла к помощи суррогатной матери.

Малыша назвали Бо Бенедикт Энтовен Уильямс, а супруга певца подписала пост и попросила подписчиков: "Найти разницу". Поклонники Робби Уильямса оставили в комментариях множество поздравлений и пожелали ребенку крепкого здоровья. -0-