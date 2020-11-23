Жена Урганта стала блондинкой - фанаты ее просто не узнали

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иван Ургант поделился в Instagram снимком своей супруги Натальи Кикнадзе.

Теперь у Натальи короткая стрижка, а еще она перекрасилась в блонд. Фолловеры телеведущего не узнали его жену. Но все буквально в один голос отметили, что она выглядит она потрясающе. Изменения во внешности пошли ей только на пользу.

Напомним, что романтические отношения пары прошли непростые времена. Они общались еще в школе. Затем расстались - каждый пошел своим путем. Спустя много лет они снова встретились и уже не смогли расстаться - пара воспитывает и общих детей.-0-