Жена узнала об измене мужа, когда тот попался на самом нелепом пустяке

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина недавно разместила в TikTok ролик, который быстро набрал популярность и привлек внимание пользователей сети.

Героиня ролика поведала свою историю, как она поймала мужа на измене. Вместе с детьми женщина отправилась в поездку, а муж остался дома, сославшись на плохое самочувствие. Однако уже через некоторое время компанию ему составила любовница. Все так бы и осталось в тайне, если бы муж не попался на самом нелепом пустяке.

Долгое время он считал, что камеры видеонаблюдения на входной двери в дом не работают, поэтому не стеснялся прямо перед ними обнимать и целовать полураздетую любовницу. Чтобы доказать измену, жена предоставила супругу видео.

Многие поддержали блогершу в комментариях, а также возмутились поведением мужчины. Ролик приобрел популярность и быстро собрал огромное число просмотров.-0-