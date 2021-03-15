Жена Валерия Меладзе поделилась неожиданным откровением

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила фолловеров приятной новостью.

Знаменитость представила подписчикам свежий кадр из недавней фотосессии, на которой одна деталь привлекает внимание. Алина Джанабаева примерила черное обтягивающее платье в пол, но больше всего выделяется округлившийся живот. У фолловеров возникли вопросы, однако подпись к посту от селебрити расставила все точки над и: "В ожидании".

Юзеры принялись поздравлять жену Валерия Меладзе с грядущим пополнением. Это будет третий ребенок пары. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число положительных комментариев и множество лайков. -0-