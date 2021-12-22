Жена выиграла у мужа спор и придумала неожиданное наказание для него

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно разместила в TikTok ролик, в котором поделилась необычной ситуацией из жизни своей семьи.

Муж проиграл ей спор, и тогда она подключила всю фантазию, чтобы придумать максимально неприятное наказание для него. Спустя некоторое время ей пришла в голову идея, которое расстроило мужчину и впечатлило сеть.

В наказание для мужа она решила назвать их будущую дочь в честь песни, которую мужчина просто ненавидит всей душой. Выбор пал на композицию американской кантри-певицы Долли Партон- Джолин (Jolene). Многие пользователи были удивлены такому решению, однако некоторые из них отметили, что тоже называли своих дочерей именем, связанным с этой песней. Впрочем, необычная история принесла девушке популярность, ведь ролик за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-