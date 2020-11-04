Жена запретила мужу рыбачить, но он нашел гениальный лайфхак - видео

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Канады по имени Джон Нордквист обожает рыбачить и отправляться далеко от берега на своей маленькой рыбацкой лодке. Разумеется, это изрядно надоело его супруге. Своей историей парень поделился в Facebook.

В один из дней Джон уже намеревался вновь заняться своим любимым делом, однако жена поставила условие: либо он остается на берегу, а лодка у причала, либо он может не возвращаться домой. Канадец немного подумал и нашел выход, который в сети прозвали гениальным.

Находчивый рыбак придумал как обхитрить жену и загрузил в соцсети видео с лайфхаком. "Итак, жена сказала: "Клянусь, если я увижу, что лодка покидает причал, домой можешь не возвращаться". Но она ничего не говорила насчёт того, чтобы взять причал с собой", - рассказал в видео мужчина.

Разумеется, кадры, опубликованные в сети, быстро набрали популярность, а многие пользователи восхитились находчивостью рыбака. -0-