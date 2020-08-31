Жених упрекнул 2020 год, но природа его сразу остудила молнией - видео

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впечатляющими кадрами поделился мужчина из США в своем Instagram. Ролик быстро стал вирусным.

Во время праздничной церемонии молодой человек решил пошутить и упрекнул 2020 год за то, что не все в мире идет гладко. Многие гости свадьбы начали смеяться и с улыбкой подтверждать слова парня. Однако, по всей видимости, не до юмора было природе.

Сразу после этих слов в нескольких километрах от места церемонии ударила молния, а затем послышались раскаты грома. Все происходящее запечатлели на видео, а, причем, ракурс попался такой, будто молния ударяет прямо в жениха.

Мать-природа ясно намекнула, что такие шуточки неприемлемы, а также в одночасье сделала видео в сети вирусным. -0-