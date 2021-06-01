Женщина голыми руками обратила огромного медведя в бегство - видео

Скриншот из видео
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры разместила в TikTok сестра героини ролика.
Девушка рассказала, что камеры видеонаблюдения записали 31 мая семейство медведей, которое пыталось забраться во двор женщины. Защищать родной дом бросились четыре собаки сестры по имени Хейли, но им не удавалось прогнать хищника. Медвежата испугались, а вот медведица еще давала отпор.
Тогда местная жительница решила действовать самым решительным образом. Она голыми руками смогла обратить огромного медведя в бегство, когда выбежала из жилища и столкнула незваного гостя с забора. После этого участники невероятного случая разошлись, а кадры приобрели огромную популярность в сети. За непродолжительное время видео посмотрели более 35 миллионов раз. -0-