Женщина хотела вылечить кота при помощи народной медицины, но превратила его в Пикачу - фото

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Таиланда хотела подлечить своего питомца народными средствами, однако что-то пошло не так, об этом пишет Unilad.

Женщина заметила на своем котике грибок и решила, что справиться с ним поможет куркума. Способ проведения процедуры она увидела в сети и принялась реализовывать его в жизнь. Сначала жительница Таиланда смазала лапку животного, однако позже полностью посыпала животное, чтобы предотвратить распространения грибка.

В свою очередь, когда пришло время избавиться от народного средства, то все пошло не по плану. Выяснилось, что шерсть не вымывается и теперь кошка на долгое время останется желтой. Девушка поспешила сфотографировать питомца и поделилась кадром в сети, где предупредила других владельцев животных так не поступать.

Фото Unilad

Разумеется, кошка с желтой шерстью вызвала бурю эмоций у юзеров, которые поддержали животное, а также отметили, что теперь у жительницы не кот, а Пикачу. К слову, куркума помогла избавиться от грибка, а вот цвет шерсти останется желтым, пока девушка не подстрижет котика. -0-