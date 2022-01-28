Женщина легла спать, но проснулась без воспоминаний за последние 20 лет

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел с жительницей Великобритании по имени Клэр, которая после сна забыла два десятка лет своей жизни. Об этом пишет New York Post.
В один из прошлогодних дней женщина почувствовала недомогание и решила поспать. Она подумала, что подцепила простуду от одного из сыновей, однако все оказалось куда сложнее. Утром женщину попытались разбудить дети, однако у них ничего не получилось.
Они сразу же отвезла маму в больницу, где врачи выяснили, что у Клэр развился энцефалит. Специалисты посоветовали родственникам готовиться к худшему, однако лечение подействовало и все обошлось. Но самое интересное началось позже.
Женщина пришла в себя и не смогла вспомнить 20 лет своей жизни. Для нее стало шоком, когда муж рассказал про коронавирус и крупные теракты, о которых она не помнила. Сейчас семья всячески ее поддерживает и напоминает принять лекарства.-0-
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