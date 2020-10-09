Женщина нашла у себя во дворе ранее неизвестный вид пауков

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии смогла обнаружить, сама того не подозревая, ранее неизвестный науке вид пауков. Об этом сообщает издание NDTV.

Местная жительница из города Вуллонгонг Трроул выносила мусор, когда заметила на земле очень красивого ярко-голубого паука с восемью глазами. Она сфотографировала его, а кадром поделилась в Facebook.

Тут и произошло самое интересное. На снимок наткнулся эксперт по паукам Джозеф Шуберт, который отметил, что этот вид арахнидов неизвестен науке. Он попросил женщину поймать одного представителя и отправить ему.

Спустя несколько месяцев женщине удалось поймать паука и она отправила его специалисту. Он проведет исследование в лаборатории, а затем новому виду дадут название и опишут его особенности. В свою очередь, девушка очень рада, что у нее появилась возможность сделать собственный вклад в науку. -0-