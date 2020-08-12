Женщина не хотела продавать дом ради шоссе, но строителей это не остановило - видео

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже несколько лет жительница провинции Гуанчжоу в Китае отказывается идти на встречу властям, которые решили построить удобное шоссе для города, сообщает издание Lad Bible.

Мисс Лян отказалась съехать из своего дома. Женщина долгое время не шла на контакт с городской администрацией, а также отклоняла все предложения. В итоге строительство магистрали затянулось на 10 лет.

Вместе с женщиной рядом проживали 47 собственников, которые охотно пошли на сделку, однако мисс Лян продолжала стоять на своем. Ей предлагали две квартиры и около $188 тысяч, однако она не соглашалась, потребовав, чтобы власти предоставили ей четыре квартиры и $288 тысяч.

В конечном итоге, это надоело и строителей шоссе упрямая хозяйка одного дома не остановила. Они решили элегантно обойти ее участок и возвели четырехполосное шоссе прямо рядом с домом. Власти все еще надеются решить вопрос с мисс Лян, ведь теперь рядом с жилищем вечный шум и пыль. -0-