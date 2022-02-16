Женщина обнаружила чизбургер пятилетней давности, удивилась и решила отказаться от фастфуда

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история произошла с жительницей города Вашингтон в США. Женщина разбирала старые вещи и обнаружила чизбургер, который более пяти лет пролежал в коробке. Об этом пишет Mirror.

Оказывается, в 2017 году американка обедала в одном популярном ресторане быстрого питания. Она заказала два бургера, один из которых сразу съела, а второй бросила на заднее сиденье машины, чтобы перекусить позже.

Спустя неделю женщина обнаружила чизбургер, который никак не изменился, и решила провести эксперимент. Американке стало интересно, долго ли пролежит бургер, не испортившись. Женщина написала на упаковке дату покупки и спрятала его в шкаф.

Через пять лет американка открыла коробку с бургером и была очень удивлена. За это время бургер стал твердым, как камень, но выглядел так же, как в день покупки. На булочке, котлете и сыре не было и следа плесени или гнили. "Наверное, в нем очень много консервантов, иначе каким образом он бы сохранился в течение такого длительного времени", - говорит жительница США.

Подобный факт удивил женщину, и она решила отказаться от фастфуда, однако продолжила эксперимент. Она убрала чизбургер в коробку, чтобы оценить его состояние еще через пять лет.-0-

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