Женщина обнаружила в стене дома стопку любовных писем из прошлого века

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на Reddit поделилась занятной находкой, которую она сделала в стене собственного дома.

Женщина рассказала, что 12 лет проживает в этом жилище и ни разу не заглядывала в укромное место в стене. В один из дней это изменилось и она сделала необычную находку: стопку старых любовных писем без даты и имен. Разумеется, любопытство взяло верх и она поделилась снимком находки в сети.

Пользователи Reddit тоже оказались увлечены находкой и смогли установить, что любовные послания, по всей видимости, были написаны в 30-50-х годах прошлого столетия. Такие выводы они сделали, опираясь на тип бумаги, языковые особенности и структуру любовных писем.

Помимо всего прочего, юзеры посчитали, что послания были написаны женщиной, которая обладала литературным талантом. Не удивительно, что пост заинтересовал многих и быстро набрал свыше 10 тысяч лайков. -0-