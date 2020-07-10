Женщина обнаружила загадочное существо с человеческими руками - видео

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из американского города Боулдер-Сити поделилась в сети кадрами, которые ввели в замешательство юзеров.

Американка записала на видео загадочное животное с конечностями, очень напоминающие человеческие руки. Существо висит на камне, цепляясь лапами за него. Юзеры сети тут же принялись гадать, что же это за существо, однако найти ответ так и не удалось.

Животное даже чем-то напоминает инопланетянина, однако кто-то предположил, что девушка записала "старую, высушенную и опаленную солнцем версию тех игрушечных липких пластиковых ящериц". Впрочем, это только прибавило ролику популярности, который за несколько дней набрал почти три миллиона просмотров. -0-