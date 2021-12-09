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Калейдоскоп
09 декабря 2021, 01:44

Женщина оригинально отомстила матери возлюбленного и восхитила сеть

Фото imya-sonnik
Фото imya-sonnik

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась занятной историей, которая привела в восторг пользователей Сети.

Женщина рассказала, что встречается с парнем уже три года. Все это время мама возлюбленного называла её другим именем. Разумеется, юзерше это не нравилось, однако она старалась не обращать на это внимание. "Я сначала отнеслась к этому с пониманием. Я думала, что матери моего парня нужно время, чтобы узнать меня поближе", - поделилась она. Шло время, а женщина так и не могла запомнить имя возлюбленной своего сына.

В один из дней семья собралась на барбекю, где девушке предложили приготовить индейку на День благодарения. Тут-то у нее в голове и созрел план оригинальной мести, который впоследствии рассорил ее с парнем и всей его семьей: «Во время посиделок мама парня сказала: "Почему бы нам не разрешить Джанет приготовить индейку в этом году?" - Ее дочери рассмеялись и переглянулись между собой, а я ответила: "Это хорошая идея!"», - пишет автор поста. План был запущен.

В намеченный день девушка явилась на праздник без индейки, но с вином и десертом. Ее поступок неприятно удивил всех родственников. Тогда рассказчица ответила, что задание приготовить индейку дали не ей, а Джанет (имя, которым женщина постоянно называла девушку сына). После этого мать мужчины накричала на нее и выгнала вместе с сыном из дома. Через какое-то время и возлюбленный перестал общаться с автором поста, а вот пользователи были восхищены оригинальной местью женщины. Они поддержали девушку в комментариях и написали массу комплиментов.

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