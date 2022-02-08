Женщина отправила подруге фото со свадьбы и случайно испортила торжество

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытную историю на Reddit рассказала одна из пользовательниц, чем изрядно удивила и впечатлила многих юзеров.

Девушка отметила, что ее пригласили на свадьбу бывшего мужа своей коллеги. Праздник проходил прекрасно, но только до того момента, пока не появилась невеста. Гостья сделала фото и случайно испортила свадьбу.

Как оказалось, ее коллега по имени Адам ранее был женат на девушке Мэри, которая является коллегой автора поста. Мужчина изменил своей супруге и пара развелась, однако во время переезда у Мэри пропало свадебное платье и некоторые фамильные драгоценности. Женщина посчитала, что предметы потерялись в другой коробке и скоро найдутся, однако так и не нашлись. Впрочем, все изменил снимок церемонии, отправленный коллеге.

Спустя несколько лет после развода Адам пригласил рассказчицу на свадьбу. Невестой оказалась девушка, с которой он ранее изменял жене. Автор поста заметила, что невеста носит платье, похожее на свадебный наряд Мэри. "Я сделала фото и отправила его Мэри со словами: "Это платье не кажется тебе знакомым?". Мэри получила и прочитала сообщение, но не ответила, а примерно через час на свадьбу заявилась полиция", - описала произошедшее девушка.

В итоге новобрачных доставили в полицию, где невесте пришлось снять платье и украшения. Позже пару освободили под залог, однако торжество было окончательно испорчено. Позже Адам обвинил автора поста в том, что она намеренно испортила свадьбу, но пользователи сети встали на сторону героини. "Ты не виновата. Он украл вещи у бывшей жены и попался. Единственный здесь, кто поступил как сволочь - Адам", - написал один из юзеров Reddit.

Причем, люди считают, что жених должен понести за кражу вещей реальную ответственность.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ