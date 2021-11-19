Женщина поделилась правилами совместной жизни для большой семьи, чтобы добиться гармонии

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка в TikTok поделилась своей необычной историей, которая привлекла внимание пользователей.

Женщина рассказала, что недавно развелась со своим мужем и теперь живет вместе с другим мужчиной. У ее избранника от предыдущего брака есть трое детей, а сама девушка является матерью двоих отпрысков. Большой семьей из семи человек они начали жить под одной крышей, однако блогерша решила добиться гармонии.

Для этого она придумала ряд правил, которые помогают жить разношерстному семейству под одной крышей. Женщина призналась, что для сохранения гармонии в отношениях в такой большой семье каждому из партнеров необходимо личное пространство. Именно поэтому пара решила разделить дом на две части: в одной живет мужчина со своими детьми, а в другой - Линн со своими. Члены семьи могут ходить друг к другу в гости или встречаться на нейтральной территории.

Девушка попросила совета у юзеров, которые отметили, что это странные правила для совместной жизни. Другие, впрочем, настояли на том, что если такие условия прекрасно работают, то не нужно ничего менять. Мнения разделились, однако это принесло ролику более четырех миллионов просмотров. -0-