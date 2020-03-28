Женщина покашляла в магазине и испортила продуктов на $35 тысяч

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из супермаркетов в американской Пенсильвании стал жертвой неудачного розыгрыша от местной посетительницы. Об этом пишет The Washington Post.

Женщина пришла в магазин и стала специально кашлять на продовольственные товары. Покупательница не прошла мимо мяса и выпечки, а фрукты даже потрогала грязными руками.

Работники уверены, что стали жертвами неудачного розыгрыша, однако решили не рисковать здоровьем клиентов и убрали все товары из продажи. В итоге, супермаркету пришлось выбросить продуктов на $35 тысяч, что ударило по работе магазина. Отмечается, что девушку не смогли найти.-0-