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Калейдоскоп
31 мая 2021, 01:31

Женщина показала действенный лайфхак для развешивания белья и прославилась в сети

Фото Otdelkaonline
Фото Otdelkaonline

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно одна из пользовательниц TikTok решила поделиться с юзерами интересным и очень простым лайфхаком.

Многие хозяйки сталкивались с тем, что белье, постиранное с таким старанием, не умещалось на сушилке. Кроме этого, после его еще и приходилось гладить. Женщина показала действенный лайфхак, который не потребует больших затрат.

Она отмечает, что всего лишь достаточно после стирки белье вешать на сушилку, предварительно разместив каждую вещь на вешалке. Таким образом одежды поместится больше, а гладить ее не придется. Пользователи поблагодарили девушку за совет и отметили, что это так просто и действенно. -0-

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