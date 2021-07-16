Женщина показала эффективный лайфхак, чтобы очистить самую грязную сковороду (Видео)

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Австралии представила пользователям легкий способ избавиться от загрязнений на кухонной утвари. Кадры разместили в Instagram.

Блогерша по имени Каролина показала юзерам свою сковороду, которая буквально покрылась уже черным налетом и гарью. Девушка решила вернуть ей былую славу и приступила к очистке с помощью необычного лайфхака.

Сначала блогерша берет соль и посыпает ею дно сковороды, затем наверх наносится еще и сода, а после все накрывается бумажными полотенцами, которые девушка поливает уксусом. Женщина оставляет сковороду на 30 минут, а после протирает дно железной губкой и смывает гарь водой. Способ оказался действенным и не энергозатратным, что отметили пользователи в комментариях. Люди поблагодарили женщину за лайфхак и отправились пробовать эффективный способ очистить самую грязную сковороду. -0-