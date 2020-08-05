Женщина предложила найти на фото пса, но мало кому удалось справиться с задачкой

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в социальной сети Reddit поделилась забавным постом, который быстро набрал множество лайков.

Хозяйка забавного песика сделала фотоотчет из своей комнаты и приложила снимок, который вызвал у пользователей замешательство. Девушка опубликовала фотографию и написала, что она 10 минут не могла найти своего питомца.

В конечном итоге, она смогла отыскать своего забавного бигля и предложила юзерам проверить свою внимательность. Удивительно, но мало кому из людей удалось справиться с этой задачкой.

Многие и вовсе начали писать, что никакого пса на снимке нет, но женщина заверила их, что песик там. Кто-то справился с задачкой за 10 минут, другим потребовалось больше времени. Это и не удивительно, ведь навыкам маскировки песика позавидуют многие.

Через некоторое время юзеры все же смогли отыскать собаку, которая спряталась очень хорошо: "Ах, так вот где этот чудный носик", "Только нос и торчит, умно", "За пять минут нашел этот нос". Пост быстро набрал популярность и собрал более 21 тысячи лайков. -0-

Фото Reddit