Женщина придумала бизнес по продаже возвращенных посылок и разбогатела

Фото Mirror
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Эмма из Великобритании стала успешной бизнес-леди, а все благодаря своему необычному хобби. Об этом пишет Mirror.
33-летняя британка рассказала, что несколько лет назад от скуки принялась скупать возвращенные посылки крупных интернет-магазинов, а после перепродавала их. Через некоторое время она заметила, что такое хобби приносит ощутимый доход.
Бизнесвумен бросила работу и сосредоточилась на новом деле, которое приносит ей доход в размере 10 тыс. фунтов в месяц. Бизнес пошел в гору и теперь Эмма является владелицей небольшой компании, для которой потребовалась команда и склад.-0-
ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ