Женщина придумала изощренный способ проучить слишком громких соседей

Фото Daily Mail
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Недавно девушка в сети поделилась интересной историей, которая с ней произошла во время отдыха в Уэльсе, Великобритания. Об этом пишет Daily Mail.
Женщина по имени Хизер Миншалл со своим мужем и двумя детьми прекрасно провела отпуск. Впрочем, все не могло быть так идеально и в последнюю ночь ей пришлось "страдать" от слишком громких соседей. Рядом с их кемпингом на фургоне остановилась компания, которая громко включила музыку и продолжали шуметь в поздний час.
Наступило утро и женщине, конечно, отдохнуть не удалось, поэтому она придумала изощренную месть. Для этого британка взяла много хлеба и забросила на крышу шумного фургона. После этого на него налетели десятки чаек. Птицы мало того, что начали очень громко и истошно кричать, так еще и "вымазали" транспорт практически полностью. Своей местью женщина поделилась в сети, где ее поддержали пользователи, а также отметили изобретательность британки. -0-
Женщина по имени Хизер Миншалл со своим мужем и двумя детьми прекрасно провела отпуск. Впрочем, все не могло быть так идеально и в последнюю ночь ей пришлось "страдать" от слишком громких соседей. Рядом с их кемпингом на фургоне остановилась компания, которая громко включила музыку и продолжали шуметь в поздний час.
Наступило утро и женщине, конечно, отдохнуть не удалось, поэтому она придумала изощренную месть. Для этого британка взяла много хлеба и забросила на крышу шумного фургона. После этого на него налетели десятки чаек. Птицы мало того, что начали очень громко и истошно кричать, так еще и "вымазали" транспорт практически полностью. Своей местью женщина поделилась в сети, где ее поддержали пользователи, а также отметили изобретательность британки. -0-