Женщина приняла уведомление о выигрыше за мошенничество, едва не потеряв джекпот

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел с девушкой из города Буллабурра, штат Новый Южный Уэльс в Австралии. Об этом сообщает издание UPI.

Женщина выиграла в лотерею 150 тысяч австралийских долларов (около $111 тыс.), купив билет в сети. Через некоторое время ей на электронную почту стали приходить уведомления, что она стала победителем розыгрыша, однако австралийка подумала, что это мошенники отправляют ей письма.

Каждый раз она перемещала письма в спам, пока к ней не пришло печатное уведомление. Тогда она все же решила проверить онлайн-билет лотереи и обнаружила, что сорвала джекпот. Жительница Австралии едва не потеряла выигранную сумму, однако теперь вместе с мужем думает, куда потратить неожиданные финансы. -0-