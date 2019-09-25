Женщина пришла на плановый осмотр к врачу, а ей сделали аборт

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики из Сеула допустили непростительную халатность, когда одна из пациенток пришла на плановый осмотр, сообщает CNN .

Девушка была на шестой неделе беременности и решила пройти обследование в одной из клиник. Беременная женщина попала на прием, ей ввели наркоз и провели аборт. Когда она очнулась, то все осознали, какую ошибку совершили врачи.

Оказывается, медики из Сеула просто перепутали медицинские карты двух пациенток и забыли уточнить имя девушки перед процедурой. Жительница Южной Кореи лишилась своего ребенка. Врач и медсестра признали свою вину, но теперь им грозит обвинение в халатности.

К слову, недавно в Великобритании беременную женщину от смерти спас ее нерожденный сын. -0-