Женщина проучила свекровь, которая очень хотела заполучить ключ от дома

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад женщина поделилась на Reddit необычной историей, которая привлекла внимание пользователей сети.

Женщина рассказала, что они с мужем женаты около года и недавно переехали в новый дом. Об этом узнала свекровь и попросила ключ от жилища. "Его мать чрезмерно любопытна, это очень раздражает. После покупки дома она настаивала на том, чтобы у нее был ключ на случай непредвиденной ситуации", - рассказала женщина, добавив, что родственница обещала использовать его только в случае крайней необходимости.

Примечательно, что у свекрови был ключ от прошлого дома молодоженов и она приходила к ним без предупреждения, застав парочку не в самый подходящий момент.

Тогда женщина нашла оригинальный способ, как проучить любопытную свекровь, и отдала той ненастоящий ключ. Во время семейного торжества свекровь упрекнула невестку в том, что ключ был ненастоящим, добавив, что несколько дней назад она пыталась зайти в дом, когда супруги отсутствовали. Тогда автор поста сказала ей: "Получается, вы пытались войти, когда не было никакой чрезвычайной ситуации. Вы нарушили данное нам обещание!" Свекровь покраснела и очень разозлилась. Эта ситуация поссорила родственников.

Впрочем, многие пользователи социальной сети встали на сторону женщины и отметили, что та поступила совершенно верно.-0-