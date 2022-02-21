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Калейдоскоп
21 февраля 2022, 12:42

Женщина раскрыла свой истинный возраст, но ей никто не поверил - выглядит очень молодо!

Фото Tiktok
Фото Tiktok

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США недавно разместила в соцсетях небольшой ролик, который мигом привлек внимание пользователей.

Американка Франция Пенья часто радует пользователей TikTok роликами, где она улыбается и красуется в потрясающих нарядах, однако не это удивило юзеров. В новом видео женщина раскрыла свой истинный возраст, который удивил многих.

В кадре блогерша позирует, а через несколько секунд появляется цифра 46. Разумеется, ей никто не поверил, ведь Франция Пенья выглядит очень молодо. Многие юзеры не дали ей больше 26 лет, однако позже блогерша сама подтвердила, что цифра в ролике - это ее настоящий возраст. После этого начался бурный спор среди пользователей сети, а ролик быстро собрал огромное число просмотров.-0-

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