Женщина рассказала во сне о преступлении, а супруг ее сдал

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британка призналась во сне в краже. Подробности преступления стали известны ее мужу и он обратился в полицию. Женщина украла у человека с ограниченными возможностями, за которым присматривала в доме престарелых, 7 200 фунтов стерлингов, которые потом бессовестно тратила, пишет LADBible. Мужчина не понимал, откуда у его супруги крупная сумма средств, но женщина убеждала, что деньги ей дарят родственники. Все прояснилось, когда во сне его Рут проговорилась о краже. В этот момент Энтони обнаружил на полу кошелек и чужую кредитную карточку. Супруги прожили в браке 10 лет, но совесть мужчины не позволила смириться с поступком жены. Утром он выставил Рут за дверь и обратился в полицию.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Пассажирка такси заплатила почти $10 000, проехав полтора километра Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!