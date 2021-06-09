Женщина родила сразу 10 детей и побила мировой рекорд

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница ЮАР Госиаме Ситхоул удивила мир, когда родила в местной больнице сразу десяток младенцев. Об этом сообщает издание IOL.

Прекрасное событие состоялось седьмого июня 2021 года. Женщине на 29 неделе беременности провели кесарево и на свет появились семь мальчиков и три девочки.

При первоначальном обследование врачи предполагали, что у пары будет шесть детей. По крайней мере, такие результаты показывало УЗИ. Однако позже медики подтвердили наличие еще двух детей. Теперь пара из ЮАР ждала восемь новорожденных, но во время родов произошел сюрприз, ведь всего женщина родила 10 детей. Девушке сделали кесарево сечение, чтобы сохранить жизнь всем новорожденным.

Как оказалось, такое необычное зачатие произошло естественным путем, хотя врачи отмечают, что чаще всего нечто подобное случается при процедуре экстракорпорального оплодотворения. Таким образом Госиаме Ситхоул побила мировой рекорд и вошла в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение африканки, которая родила девять детей сразу. -0-