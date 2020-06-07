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Калейдоскоп
07 июня 2020, 15:34

Женщина собиралась прогуляться с собакой, но планы нарушило странное существо

Фото Daily Star
Фото Daily Star

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из английского района Калдердейл приехала за город, чтобы погулять с собакой. Уже перед выходом из машины она заметила странное существо, сообщает Daily Star.

Ранним утром Трейси Лоу приехала на место и уже собиралась выйти из машины, однако тут навстречу вышло странное существо розового цвета. Девушка не смогла определить животное, однако в сети считают, что это был домашний хорек, который облысел из-за недуга.

Зверек вел себя дружелюбно и приветливо. Он забрался под машину и просидел там 10 минут. Собака девушки была не очень рада новому знакомству и начала лаять. После этого хорек испугался и укрылся в зарослях.-0-

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