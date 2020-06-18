Женщина создала съедобный песок и впечатлила молодых мам – видео

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка поделилась в социальной сети своим лайфхаком, который она придумала для своей маленькой дочки.

Для этого женщина взяла хлопья и перемолола их. Затем высыпала содержимое в формочку и дала вместе с игрушками ребенку. Необычное изобретение впечатлило миллионы родителей по всему миру. За несколько дней видео посмотрели более 2,5 миллиона раз.

В свою очередь, в комментариях разразилась нешуточная дискуссия. Кто-то поблагодарил молодую маму за лайфхак, другие взяли его себе на вооружение, однако нашлись и те, кто нашел в ролике потенциальную опасность для детей. "Что будет, когда вы пойдете на пляж и она съест настоящий песок, думая, что все в порядке?" - написал один из юзеров.

Многие пользователи вступились за автора ролика: "Люди… дети пытаются съесть все! Мы все пьем воду, но понимаем, что не стоит пить воду из туалета, из бассейна или соленую воду. Дети могут учиться".