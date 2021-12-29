Женщина увидела себя на рождественском фото, расстроилась и похудела почти на 60 килограммов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сорокалетняя жительница Великобритании Натали Картер стала героиней интересной истории, которая впечатлила многих пользователей сети. Об этом пишет The Yorkshire Post.

Во время рождественского вечера в 2020 году женщина вместе с десятилетним сыном примерила совместные пижамы - подарок на праздник. Муж сфотографировал их, однако после Натали не могла смотреть спокойно на снимок. Ее внешний вид оставлял желать лучшего, поэтому уже в январе жительница Великобритании начала следовать диете.

“Я была совершенно убита, когда увидела эту фотографию. Я выглядела огромной!” - рассказала британка. В первую очередь она отказалась от вредной еды и заменила фастфуд и сладости полезными продуктами. Вместе с этим она стала много гулять на свежем воздухе. Спустя девять месяцев изменения были колоссальными, ведь женщине удалось сбросить 54 килограмма. Теперь она довольна своей фигурой. Эта история впечатлила и вдохновила многих пользователей сети.-0-