Женщина в США родила близнецов с разницей в 15 минут, но у них разные годы рождения

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный и интересный случай произошел с женщиной из Калифорнии, которая в новогоднюю ночь стала мамой двух чудесных близнецов. Об этом пишет New York Post.

Перед наступлением Нового года девушка оказалась в больнице, ведь у нее начались роды. Американку госпитализировали. Мальчик первым появился на свет в 23:45, а вот его сестра решила задержаться на 15 минут.

Это решение привело к забавной и редкой ситуации, ведь малышка появилась на свет ровно в полночь уже в 2022 году. Вес мальчика составил шесть фунтов и одну унцию. Вес его сестры - 5 фунтов и 14 унций. Их мать Фатима Мадригал призналась, что считает невероятно удивительным иметь детей-близнецов с разными днями и годами рождения.

Врач, принимавший роды, назвала этот случай одним из самых запоминающихся в своей карьере. Не сдержали своего восторга и многие пользователи сети, которые были удивлены столь необычными близнецами с разными днями и годами рождения.-0-